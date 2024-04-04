俄指烏今年已失逾8萬兵403平方公里土地
【本報綜合報道】俄羅斯國防部長紹伊古周二表示，烏克蘭軍方年初至今損失逾8萬人及1.4萬件武器，包括1,200多輛主戰坦克及裝甲車；俄軍年初至今在新地區合共控制403平方公里土地，繼續迫使烏軍向西撤退。
紹伊古表示，烏軍反攻失敗後企圖在部分戰線及陣地上立足，但未能夠在任何一個方向實現目標。儘管烏克蘭在接觸線乏善可陳，但仍然試圖讓西方國家相信有能力反擊。為了達到目的，烏克蘭嘗試把敵對行動轉移至俄羅斯領土，訴諸恐怖主義及炮擊平民。他強調，俄軍會繼續把敵軍趕出佔領區，削弱對方戰鬥力。
莫伊謝耶夫就任俄海軍總司令
紹伊古宣布，根據俄羅斯聯邦總統令，莫伊謝耶夫正式就任海軍總司令，卡班佐夫、平丘克分別就任北方艦隊司令及黑海艦隊司令。他透露，海軍接收遠程高精度武器載台，特別是卡拉庫特級小型導彈艦，以提高作戰潛力。該級旗艦旋風號已經加入黑海艦隊及成功執行任務，澤列諾多爾斯克船廠必須年底前再交付3艘同型艦。
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