解放軍近緬邊境實彈演習 檢驗戰力

【本報綜合報道】中國解放軍南部戰區新聞發言人田軍里周二表示，解放軍南部戰區根據年度訓練計劃，組織陸軍、空軍部隊當天起一連兩天在中緬邊境中方一側，舉行聯合實兵實彈演習，旨在檢驗戰區部隊的機動、封控及聯合打擊等作戰能力。

陸空部隊聯合打擊 根據軍方公布，演習時間定於周二上午8時至周三下午6時，區域位於雲南省盈江縣昔馬鎮、弄璋鎮以及隴川縣陝把鎮、章鳳鎮地區。演習正式開始後，裝甲步兵、炮兵、防空兵、陸航和空軍航空兵等參演部隊，快速機動至預定演習區域。各參演兵力按照作戰編組，體系出擊、協同作戰，精心籌劃組織聯合武裝警巡、聯合偵察預警、聯合空防管控、聯合火力打擊等實戰化演習。同時，多個火力打擊群快速進入預設陣地，對臨機指示的目標進行分批次、多方向火力精確聯合打擊。

現場指揮員表示，這次演習實戰性強，預設多種情況，重點檢驗戰區聯合作戰指揮和戰區部隊快速機動、精確毀癱、立體封控、聯合打擊等作戰能力，展示戰區部隊堅決維護國家主權、邊境穩定和人民生命財產安全的決心意志、勝戰能力。參演官兵表示，始終保持高度戒備，隨時做好應對各類突發情況的準備。