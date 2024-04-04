日艦加賀號 完成首階段航母化施工

酒井良表示，接下來會啟動加賀號第二輪航空母艦化施工，數年後完成加賀號與另一艘計劃航空母艦化的直升機驅逐艦出雲號施工，進行測試和訓練後就開始全面運用。出雲號的飛行甲板早前完成耐熱化處理，之後更改其形狀。酒井良不認為加賀號和出雲號是航空母艦，但若航空自衞隊基地因遇襲而受損，兩艦不僅可以讓F35B隱形戰機升降，還能夠對遠離陸地的艦隊實施空中掩護。

中國社交網近日流傳一段無人機飛越出雲號的影片，飛行甲板情況清晰可見。日本防衞大臣木原稔周二表示，防衞省正在分析影片，調查是否惡意加工或偽造而成。涉事無人機飛越停靠神奈川縣橫須賀基地的出雲號上空，該區禁止未獲得批准的無人機飛行，木原稔強調已經實施嚴格監控，繼續與相關機構緊密合作，確保警備工作萬無一失。酒井良稱若在禁飛區發現無人機，自衞隊會干擾電波使其無法操控。