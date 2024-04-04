日媒：日菲美澳4‧7南海首聯合演習

【本報綜合報道】日本傳媒周二引述消息報道，日本海上自衞隊計劃下周日（7日）在靠近菲律賓巴拉望島西北近海的南海海域，與菲律賓、美國、澳洲的軍艦及飛機，實施首次包括反潛戰訓練在內的四國海上演習。

報道指出，演習地點位於菲律賓領海外的專屬經濟區海域，日本海上自衞隊屆時派出護衞艦參與，估計菲方多艘巡邏艦、美國近岸戰鬥艦、澳洲護衞艦和巡邏機亦現身，藉此提高相互運用性，同時開展反潛戰、艦船通訊、編隊航行訓練。日美澳菲去年8月在菲律賓北部三描禮士省近海的南海海域舉行聯合訓練，內容僅為海上補給、集體合影、船員互相敬禮等。

菲稱護仁愛礁 華促停挑釁 另一方面，菲律賓在南海問題的態度日益強硬，該國國家安全委員會發言人馬拉亞（Jonathan Malaya）周三表示，準備好回應中國阻攔菲方補給南沙群島仁愛礁坐灘軍艦馬德雷山號的企圖，並會調整行動對抗中國在仁愛礁海域的行為。馬拉亞指出，菲方決心維護在仁愛礁的地位，不會放鬆對駐紮馬德雷山號的士兵補給任務。

中國外交部發言人汪文斌周三重申，當前中菲涉海爭議升溫的根源在於菲律賓倚仗外部力量的支持，違背承諾、反覆挑釁，菲方應該立即停止侵權挑釁行徑，遵守自己的承諾及中菲之間達成的有關諒解和共識，遵守中國和東盟國家共同簽署的《南海各方行為宣言》的規定，回到通過談判協商、妥善管控局勢的正確軌道。