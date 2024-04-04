中美元首通話近2句鐘 拜登關注TikTok擁有權

強調維護台海穩定南海航行自由 中國國家主席習近平周二晚上與美國總統拜登通電話，二人就中美關係及雙方共同關心的問題坦誠深入交換意見。白宮在聲明指出，這次元首電話會談持續1小時45分鐘，拜登除了強調維護台灣海峽和平及穩定、南海法治及航行自由的重要性外，也表達對短片分享平台TikTok擁有權的關注，強調並非禁止它。

白宮聲明提到，兩位元首就一系列雙邊、地區及全球問題，進行坦誠及富有建設性的討論，其中包括合作領域及分歧領域。拜登提出對中國不公平經濟行為的擔憂，重申美方將繼續採取必要行動，防止美國先進技術被用來破壞美國國家安全，但不會過度限制貿易和投資。他也就中國對俄羅斯國防工業的支持，以及中國對歐洲和跨大西洋安全的影響表示擔憂，同時強調美國對朝鮮半島完全無核化的持久承諾。

拜登重申美方長期奉行「一個中國」政策，反對北京以任何強制手段控制台灣；白宮表明，這是讓拜登能夠在下月台灣新總統就職前，向中方重申美方「一個中國」政策及確保兩岸和平穩定重要性的機會。他警告中方不要干預美國今年11月大選，以及針對美國關鍵基礎設施持續進行惡意網絡攻擊。至於TikTok問題，白宮國家安全委員會發言人柯比表示，拜登希望它剝離中國企業擁有權，確保美方國家安全。

華反對以人權借口干涉內政 中國外交部發言人汪文斌周三透露中美元首通話內容，中方強調中國對南沙群島及其附近海域擁有無可爭辯的主權，包括仁愛礁；美國不是南海問題當事方，不應該介入中國和菲律賓之間的問題。中方願意在相互尊重的前提下就人權問題與美方交流，但反對以人權為借口干涉中國內政。至於烏克蘭問題，中國沒有向衝突任何一方提供致命武器裝備，敦促其他國家不要抹黑攻擊中國與俄羅斯正常的國家關係。

耶倫訪華促糾正不公平貿易 與此同時，美國財政部公布，財政部長耶倫周三展開訪問中國的行程至下周二結束，是繼去年7月後再次訪華。美方公布的行程顯示，耶倫周四抵達廣州市，周五早上與廣東省省長王偉中會晤，當天下午會與中國國務院副總理、中美經貿中方牽頭人何立峰會晤。她下周日轉到北京市訪問，期間分別與中國國務院總理李強、財政部長藍佛安、前國務院副總理劉鶴、人民銀行行長潘功勝、北京市市長殷勇會面。

美國財政部表示，耶倫將向中方重點提出中國工業產能過剩問題，要求中方糾正不公平貿易行為，確保美國工人和企業受公平對待。汪文斌宣布，耶倫周四至下周二訪華，他強調中美經濟關係根植於兩國共同利益，本質是互利共贏，希望美方與中方相向而行，妥處分歧、凝聚共識、深化合作，推動中美經濟關係穩定向前發展。本報綜合報道