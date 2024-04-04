救援組織7死者來自美英澳多國

【本報綜合報道】國際人道主義救援組織世界中央廚房證實，該組織兩輛汽車周一在巴勒斯坦加薩地帶中部代爾拜萊赫遭以色列空襲，造成7人死亡，死者來自美國、英國、澳洲等多個國家。以色列總統赫爾佐格致電世界中央廚房始創人兼名廚安德烈斯（Jose Andres），就事件道歉，並重申以方將致力徹查事件。

美國白宮發言人巴埃爾表示，總統拜登對遇害者表示深切哀悼，讚揚世界中央廚房為加薩地帶人民及世界各地人民作出重大貢獻，希望向以色列明確表示，人道主義工作者需要受到保護。

白宮對事件感憤怒 白宮國家安全委員會發言人柯比表示，美方對事件感到憤怒，期望以色列展開調查並適當地追究責任，又稱「憤怒」一詞表達譴責的意思。正在法國巴黎訪問的美國國務卿布林肯形容遇害者是英雄，呼籲以色列軍方進行迅速、徹底和公正的調查，但他未有直接譴責襲擊。

法國外交部長塞茹爾內強烈譴責以色列的行為，強調沒有任何理由可以合理化事件。英國召見以色列大使，要求以方必須立即建立有效的消除衝突機制，擴大人道主義物資及人員准入；英國外交大臣卡梅倫亦批評事件是完全不可接受。