白宮否認涉襲伊駐敍使館

【本報綜合報道】伊朗駐敍利亞首都大馬士革大使館周一遭以色列空襲，造成伊朗革命衞隊精銳部隊聖城旅地區指揮官死亡。伊朗揚言報復，更指控基於美國對以色列的支持，將要求美方承擔責任。白宮周二澄清美方沒有參與事件。

以色列政府尚未承認這次空襲的責任，以色列軍方發言人向傳媒表示，情報顯示被炸的建築物是聖城旅的軍事建築物，偽裝成為民用建築。

以色列國防部長加蘭特表示，以色列將每天在各地採取行動，防止敵人集結軍力，又聲言以方正在處於多條戰線的戰爭中，採取行動是為了向整個中東地區表明，反對以色列將付出沉重代價。

強調以方沒作任何通報 美國國防部表示，美方評估相信是以色列發動空襲，但強調以方沒有向美方作出任何通報，亦重申美國不支持攻擊外交設施。聯合國秘書長古特雷斯譴責這次攻擊，並呼籲各方保持最大克制，避免事態進一步升級；又警告任何誤判都可能導致本來已經動盪的地區，發生更廣泛的衝突，為中東地區的平民帶來毀滅性後果。