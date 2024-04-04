美軍高估造船能力 艦艇或遲3年交付

【本報綜合報道】美國海軍正在同步推進多個重要水面艦艇及潛艇建造項目，試圖急起直追應對中國海軍快速擴軍的規模，但一直被外界質疑高估自身的造船能力。根據美國海軍周二發布的資料，現時每個主要建艦項目都出現重大延誤，估計基本至少延遲交付12個月，最多押後36個月才交貨，涉及攻擊核潛艇與新一代護衞艦。

美國海軍目前主要建艦項目包括新一代哥倫比亞級戰略核潛艇首艦哥倫比亞特區號、維珍尼亞級攻擊核潛艇Block IV型及Block V型、福特級航空母艦企業號、星座級護衞艦首艦星座號。軍方提供的最新估計延遲交付時間顯示，哥倫比亞特區號為12個月至16個月、企業號為18個月至26個月、維珍尼亞級攻擊核潛艇Block V型為24個月；最嚴重是星座號及維珍尼亞級攻擊核潛艇Block IV型，估計押後36個月。

戰略核潛艇隸屬於美國核三位一體打擊力量，美國海軍希望順利「無縫換艦」以一換一的方式完成新舊交替。根據最新估計數字，哥倫比亞特區號交付時間將由原先2027年10月，押後至最快2028年10月、最遲2029年初。星座級護衞艦被視為美國海軍在數量方面追趕中國海軍的手段，它以現役歐洲多用途護衞艦為設計基礎，原本兩者設計共通性比例85%，但為了符合美方要求而改裝，導致該比例減至15%以下。