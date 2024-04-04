金正恩：全導彈固體燃料化 核武能攻擊全球

朝證試射高超音速武器 朝中社周三證實，北韓前一天在領袖金正恩現場指導下，首次試射配備高超音速滑翔飛行器的新型中遠程固體燃料彈道導彈火星16B型，落在1,000公里界限內朝鮮半島東部海域。金正恩揚言，實現所有戰術、作戰、戰略級導彈的固體燃料化、彈頭操控化、核武化，能夠迅速、準確，強而有力地攻擊全球任何目標。

報道指出，試射旨在證明導彈的設計技術特點，驗證武器系統的可靠性，並基於考慮安全局限射程，透過延遲啟動第二級引擎、在主動區段的急劇軌道變更飛行，強制限制其飛行速度及高度，此舉可以證明高超音速滑翔飛行器的滑翔跳躍性飛行軌道特點及側面機動能力。導彈在平壤市郊區一個人民軍部隊訓練場往東北方向發射，高超音速滑翔飛行器與導彈分離後，沿着預定飛行軌道飛行，第一次頂點高度為101.1公里，第二次頂點高度為72.3公里；試射不對周邊國家安全造成負面影響。

變軌飛行 射程料達4500公里 報道提到，試射清楚證明新研發的高超音速滑翔飛行器，其靈活及優秀的機動特點；又稱導彈在極其惡劣的試驗條件下得到驗證後，其重大軍事戰略價值受到有意義的評價。金正恩形容，這是北韓另一個威懾性戰略攻擊武器，彰顯朝方國防科技力量的絕對優勢。他指出，敵人更熱衷於強化軍事同盟及戰爭演習並逐步加以擴大，時時刻刻威脅北韓的國家安全，強調最迫切是培養遏制及管控敵人的壓倒性力量。

韓聯社引述南韓專家指出，根據朝中社發布的照片，這枚新型中遠程固體彈道導彈利用移動式發射車發射，分為第一級及第二級；屬於彈頭的高超音速滑翔飛行器採用乘波體結構，並不是朝方此前使用的圓錐形狀。乘波體滑翔飛行器比圓錐體設計更難操控，但能夠變軌飛行，令防禦一方難以攔截。導彈射程方面，專家估計介乎4,000公里至4,500公里，以美國應對朝鮮半島衝突的日本及關島基地為攻擊目標。

更令外界關注的是，金正恩提到所有彈道導彈固體燃料化，被視為北韓放棄使用液體燃料彈道導彈的「官方宣布」。固體燃料的優點是容易維護及發射，在緊急情況下可以短時間內發射，減少因注入燃料而被間諜衞星發現的機會，但北韓數個月前仍然生產搭載液體燃料彈道導彈的移動式發射車。若北韓計劃建立極度反應靈敏的力量、全面採用固體燃料彈道導彈，下一步可能是研製洲際彈道導彈陸基發射井。本報綜合報道

金正恩（右）現場指導火星16B型試射活動。 火星16B型利用移動式發射車發射。 北韓現役主要彈道導彈