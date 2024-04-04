深圳眾小區禁入電動單車 業主不滿

【本報綜合報道】廣東省深圳市多個小區為了防止火災事故，禁止電動單車進入，引起部分業主不滿，認為相關規定「一刀切」，給居民生活造成不便。由於當地電動單車保有量達500萬輛，公共空間資源緊張，短期內因電動單車停放帶來的便捷與安全之間矛盾，仍然難以化解。

門口停泊造成交通堵塞 龍華區民治街道萬家燈火小區業主郭女士提供的小區通知顯示，小區決定上月1日起，禁止電動單車進入小區停放，要求業主把車輛規範停放在小區外圍。郭女士表示，小區門口一堆電動單車不僅造成交通堵塞，因車輛眾多，每次取車都十分困難。也有業主指出，小區內有很多小孩，電動單車停放在樓幢路邊的道路也有一定安全隱患。

類似個案在深圳市屢見不鮮，例如龍崗區萬科第五園小區上月未經業委會同意，直接通知業主把電動單車停放到小區外圍；在後續業主交涉下，物管才未繼續強行禁止電動單車進入小區。有專家建議，深圳市可以採用「社區公租」方案，為市民提供點對點定點租車服務，不僅相對保障車輛和電池均符合安全標準，還減少當地電動單車保有量，從源頭降低安全隱患、緩解停車矛盾。