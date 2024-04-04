要求深夜停做功課 小學新規惹議

【本報綜合報道】內地傳媒周一報道，廣西自治區南寧市一間小學日前推出教育教學新規，要求每天晚上9時半後，學生要停下功課安心休息，即使未能夠完成功課，第二天也不會被老師批評。措施立刻引發了家長熱議，校方不久後刪除相關通知。

家長斥不治本 校方刪通知 南寧市桂雅路小學上月27日發布上述通知，家長對此看法各異。部分家長認為學生可以藉此減負降壓，但亦有家長指摘這治標不治本，甚至把教育壓力從學校推向家長。家長黃女士表示，這項措施對其孩子影響不大，女兒通過課後服務，平時已經在學校完成大部分功課，晚上8時前就能夠完成功課，還有時間看課外書或畫畫。

功課熔斷機制並非南寧市首次提出，2021年9月，安徽省阜陽市清河小學實施相關制度。有專家指出，讓學生告別深夜功課，其實要關注孩子為何晚間還在做功課。值得探討的還有促成規定實施背後的現實問題，例如學校有沒有給學生過量功課、越級難題，家長有否給孩子增加課外功課，以及學生自己是否養成良好的學習習慣等。