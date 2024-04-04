國安部對機關安全保密提4要求

國家安全部官方微信號昨天發布消息，會議提出的要求包括務必認識做好新形勢下安全保密工作的極端重要性。發文指出，保密工作是國家安全機關的「生命線」，要清醒認識外部鬥爭形勢給保密工作帶來的新風險，主動回答資訊化時代給保密工作開出的新命題，有力落實隱蔽戰線特殊性給保密工作提出的新要求，堅決下好防範風險先手棋、打好保密工作主動仗。

其餘三個務必要求分別為，務必明確做好新形勢下安全保密工作的總體要求，當中提到運用現代化科技手段提升保密管理效能；務必聚焦做好新形勢下安全保密工作的重點領域，分級分類加強涉密人員保密管理；以及務必強化做好新形勢下安全保密工作的組織保障，加強監督檢查，推動普查與抽查同時震懾，充分發揮保密監督檢查「利劍」作用。