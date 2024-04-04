9.3萬人受災 風雹持續7人喪命 江西提升應急響應

江西省周日開始的風雹災害，截至昨日已造成南昌、九江等9個設區市、54個縣9.3萬人受災，7人因災死亡，緊急疏散552人避險、轉移安置263人。江西自上月23日進入強對流多發季節，目前已出現4次強對流天氣，江西省氣象局把重大災害（暴雨）應急響應提升為二級。

直接經濟損失1.66億元 官方數據統計，江西農作物受災面積達5.7千公頃，12戶44間房屋倒塌，80戶192間房屋嚴重損壞，2,751戶4,107間房屋一般損壞，直接經濟損失1.5億元人民幣（約1.66億港元）。南昌市周二再次出現強對流天氣，紅谷灘區東堡村有房屋倒塌，造成至少一死、約10人受傷，當中3人重傷。村民指，倒塌建築物是食品加工廠。

南昌市當日下午先後發布冰雹紅色預警信號及大風紅色預警信號，提示可能造成重雹災，局地伴有雷暴大風和短時強降水等強對流天氣。江西省氣象局提醒，公眾應避免在雷暴大風、雷雨時段外出，遠離高聳物體和金屬結構，室內躲避時避免靠近門窗；強降水期間避免進入涵洞、地下通道等積水區域。

江西省防汛抗旱指揮部決定，自周二晚上10時起啟動防汛三級響應。南昌市針對雷暴極端天氣導致的災情，統籌各縣區、開發區和城管，公安交管等部門及時清理和處置，指導各縣區做好受災群眾的安置及毀損房屋修復。撫州市加強極端強對流天氣監測預報，及時發布預警訊息。宜春市及時調整充實由169名水工、水文等專業技術人員組成的防汛搶險專家庫，做足防汛準備工作。

啟動防汛 本月料有洪澇 江西省減災辦會同江西省應急管理廳、自然資源廳、水利廳、氣象局等單位，研判分析江西本月的自然災害綜合風險。從歷年4月份災情來看，風雹災害是影響江西的主要災害種類，預計本月全省主要有3次冷空氣過程，將伴有短時強降雨、雷雨大風、冰雹等強對流天氣。本月江西降水將開始增強，贛北中南部和贛中北部發生洪澇和地質災害的可能性較大。本報綜合報道