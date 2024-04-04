員工未準時出勤 勞動部籲勿當曠職

【本報綜合報道】台灣花蓮昨晨經歷強震，台北捷運全線車站在上班高峰時段一度暫停行駛40至60分鐘，難免影響民眾上班。勞動部呼籲，由於地震影響全台，僱主應多體恤，如勞工因地震而無法準時上班或出勤，不可視為遲到或曠職論處。

縣政府停止上班 受地震影響，台北捷運昨晨一度暫停營運，部分乘客滯留站內。勞動部強調勞工出勤應以安全作為首要考量，如勞工未提供勞務的時段，其工資依事業單位工作規則或勞動契約規定辦理，若無規定者由勞資雙方自行協商。勞動部亦舉例，花蓮縣政府已宣布停止上班，勞工上班出勤權益事宜依照「天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點」辦理。

另外，行政院人事總處亦表示，因應氣象署發出地震通報，若機關人員上班途中因地震而遲到，各人事單位應依個案事實合理從寬認定。假如機關人員居住房屋受災倒塌或有倒塌危險，或遭受重大損失等，為處理善後，可按規定自行決定停工停課，事後再上報工作單位或學校負責人等，可於15天內按實際需要給予當事人停工停課登記。