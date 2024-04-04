沖繩民眾疏散 那霸機場曾停航班

踏入當地時間早上9時01分，氣象廳向沖繩本島地區及宮古島八重山地區發生海嘯警報。相隔17分鐘左右，與那國島觀察最高30厘米海嘯，宮古島及石垣島亦迎來海嘯。受海嘯警報影響，全日本航空公司及日本航空公布，飛往那霸機場或石垣機場客機已改道飛往鹿兒島機場或宮崎機場。那霸機場疏散乘客往客運大樓3樓，宮古機場亦要求所有人前往客運大樓2樓及3樓。