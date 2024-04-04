沖繩民眾疏散 那霸機場曾停航班
【本報綜合報道】地震震央除了靠近台灣花蓮，日本沖繩縣多地難免受到影響，氣象廳更一度發出海嘯警報，呼籲當地民眾疏散。那霸機場亦曾暫停所有航班升降，逼滿大批滯留旅客。首相岸田文雄稱會持續收集資料，如台灣提出支援請求就會立即安排。
踏入當地時間早上9時01分，氣象廳向沖繩本島地區及宮古島八重山地區發生海嘯警報。相隔17分鐘左右，與那國島觀察最高30厘米海嘯，宮古島及石垣島亦迎來海嘯。受海嘯警報影響，全日本航空公司及日本航空公布，飛往那霸機場或石垣機場客機已改道飛往鹿兒島機場或宮崎機場。那霸機場疏散乘客往客運大樓3樓，宮古機場亦要求所有人前往客運大樓2樓及3樓。
防衞省亦宣布，海嘯警報發出後已派出P3C巡邏機、F15戰機、U125A搜救機及UH60L黑鷹直升機升空收集災情情報。海上自衞隊艦艇亦出航確認有否船舶遇難，航空自衞隊恩納分屯基地則接收約30名避難居民。另外，駐日美軍嘉手納空軍基地一度開放讓民眾避難，有民眾稱獲美軍引領下進入基地。除了航空交通，沖繩高速公路亦於當地時間早上9時15分開始封鎖。
菲律賓同發海嘯警報
除了日本，菲律賓昨晨8時17分亦一度發出海嘯警報，呼籲巴坦群島省、卡加延省、北伊羅戈省及伊莎貝拉省沿岸居民前往較高地勢位置暫避，直至同日早上10時33分左右才解除有關警報。
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