8戰機擦損 防空恐生亂

軍方稱可即修復 另將派兵助救災 台灣花蓮昨日發生強烈地震，花蓮空軍基地8架F16及F5戰機表面輕微擦損，經檢測後證實不影響機身及戰備任務。第二作戰區奉命派遣士兵與救災人員，與救難隊一同進入災區，把握黃金時間執行救援任務。

有報道指，地震導致花蓮空軍基地內的機堡、機庫及營舍牆面，多處發生龜裂脫落，8架F16因碰撞造成輕微損傷，恐會造成防空調度問題。報道又指，台灣過往曾發生各類型災害，今次是首有空軍基地及戰機受損。空軍司令部澄清，基地修護棚內6架F16及2架F5因地震滑動工作架等，造成戰機表面輕微擦損，均可立即修復，不影響戰備任務。

國防部發言人孫立方表示，副參謀總長楊海明中將已進駐花東地區並設立前進指揮所，調派人力及物力資源，協助地方政府救災。參謀本部作戰及計劃參謀次長室聯合作戰處處長董冀星少將稱，國防部及第二作戰區同步設立災害應變中心，並向花東地區派遣聯絡官、交通管制兵力，應變兵力均已完成整備，待命投入救災工作。董冀星指，目前台軍設施沒有重大受損，斷電時由後備電力維持。

陸軍司令部參謀長陳建義中將補充，花東防衞指揮部指揮官俞文鎮中將陪同花蓮縣長在東大門、北濱附近視察，現階段由憲兵配合警察疏導交通，優先讓救災人員進入災區。陳建義強調，若有夜間緊急救援需要，陸軍有相關工兵器材、生命探測器、夜間照明和消毒設備。空軍派遣兩架C130H運輸機，運送台南、高雄特搜隊共45人及5隻搜救犬，連同近3萬磅裝備進入災區。

國台辦稱願供救援協助 大陸國台辦發言人朱鳳蓮在記者會稱，向受災的台灣同胞表示誠摯慰問，將密切關注災情和後續情況，願提供救災協助。目前正在廣東省廣州市率團訪問的台灣前總統馬英九，昨日上午在參觀黃花崗七十二烈士墓園後發表講話，首先就地震致上簡短慰問，稱：「花蓮外海發生大地震，希望大家一切平安。」本報綜合報道