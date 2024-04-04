港逾百市民感震動 7厘米海嘯湧至

【本報綜合報道】台灣花蓮昨晨地震威力強大，即使遠在香港亦受影響。香港天文台公布，石壁附近昨午1時左右出現約7厘米水位異常，估計是由花蓮地震觸發海嘯引起，同時接獲超過100名市民感受震動報告。本報讀者廖先生表示，他昨晨在土瓜灣道益豐大廈寓所飲茶時，感到大廈搖晃，茶杯及吊燈亦在搖動。另外有市民表示，大埔建築物明顯搖晃，窗戶百葉簾亦在搖動，並拍打窗邊發出聲響。

天文台公布，逾百名市民感受得到地震，震動維持數秒，烈度達到「修訂麥加利地震烈度表」中第III度，即代表室內有感，懸掛物件能夠擺動，與小型貨車駛過振動類似。另外，天文台昨午2時通報，地震造成海嘯已經減弱，之後再無發出海嘯報告。有身處花蓮港人表示，她在地震時身處酒店房間，地震後酒店沒有損毀，卻有水管爆裂，房外走廊均有水氹。她與家人依酒店指示前往露天停車場暫避，酒店有提供食物，不准他們再返回，防止遇到餘震。另有身處新北市港人提到，他早上感受到家居震動，立即叫妻子在安全地方伏下。一名身處高雄港人就指，他在酒店頂樓健身室露台耍太極時感到搖晃，立即扶住柱子。

港30團900人身處台灣 香港旅遊業議會表示，現時大約有30團在台灣，涉及900人，只有兩至3團在宜蘭，沒有團在花蓮。縱橫遊常務董事袁振寧表示，該旅行社一個旅行團在花蓮旁邊宜蘭，據領隊報告，部分團員在地震發生時吃早餐，地震後酒店停電，全團安全。東瀛遊執行董事禤國全則指，該旅行社在台灣共有11團、約300人，正了解多少團正在花蓮一帶，目前全部團員安全，毋須特別擔心。

針對台灣發生地震，香港入境事務處（入境處）亦即時透過香港特區政府相關部門、旅遊業監管局及旅遊業議會了解情況。截至昨午5時，入境處接獲20名身在當地的港人求助，確認相關港人正身處安全地方，已向求助人提供相關資訊及可行協助。入境處提醒，身在外地香港居民如需協助，可致電入境處「協助在外香港居民小組」24小時求助熱線，電話號碼是：（852）1868，亦可透過「入境處流動應用程式」以網絡數據致電「1868」熱線，或發送訊息至1868 WhatsApp求助熱線等方式求助。