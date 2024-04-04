內地多條鐵路封鎖 高鐵列車延誤

【本報綜合報道】因應台灣花蓮昨晨地震，廣東省廣州鐵路同日宣布，部分鐵路線路臨時封鎖。浙江省杭州東站、杭州南站等杭州市內火車站紛紛發出不少高鐵列車延誤訊息，不少是南下往廣東、福建等地。

廣州鐵路表示，為確保列車及旅客安全，鐵路部門安排畬龍線、漳龍線、梅汕線、杭深線汕尾以東、甬廣高鐵汕尾以東（汕汕高鐵）臨時封鎖，滬昆高鐵部分列車調整運行區段，途經上述線路部分旅客列車將出現不同程度延誤。鐵路部門提醒旅客密切關注鐵路官方微博微信、站車廣播通知及電子顯示屏訊息，或通過鐵路客服電話詳細了解列車延誤資訊。

除了廣東省及浙江省，福建省及江西省震感明顯。中國鐵路南昌局集團迅速啟動應急處置一級響應，按照應急搶險預案，封鎖福建省內和江西部分鐵路線路，第一時間扣停運行的客貨列車，檢查鐵路、橋樑及隧道等設備安全情況，密切防範次生災害。

福建民眾夢中被搖醒 居於福建泉州市古先生憶述，他前晚上夜班後準備睡覺，直至翌日早上8時左右發現房子在劇烈搖晃，於是從睡夢中醒來，搖晃持續約1分鐘時間。

另有福州市居民稱，自己住在16樓，早上8時左右公寓發生劇烈搖晃，8時11分左右又搖一次，相信是由餘震造成。