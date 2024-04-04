新北捷運路軌移位 乘客徒步撤離

【本報綜合報道】台灣花蓮昨晨地震威力之大，除了導致台北捷運一度停駛，新北捷運環狀線位於中和中正路架空路軌也發生移位，橋樑中間位置未能對齊，乘客需步行離開。新北捷運公司證實事故，正檢查相關設備，只要安全無虞就會爭取盡快通車。

地震發生時，有乘客表示新北捷運列車搖晃，之後聽到巨響。台媒指，涉事架空路軌位於板新站與中原站之間，錯位幅度達到50厘米左右，露出一截排水管，大批警員在旁拉起封鎖線。經調查後，新北捷運總經理吳國濟稱，上述路軌出現一些變形，會首先確認所有軌道、設施及設備完善安全後，才會恢復通車。

談及詳情時，吳國濟指人員將用步行方式，檢查每一個軌道間設備，待確認安全後爭取盡快通車。他又指環狀線一天運量為7萬至8萬人次，估計昨天早上受影響乘客人數為2萬至3萬人次左右。

倉庫倒塌3人獲救 另外，新北市中和區連城路一間倉庫倒塌，造成3人受傷。新北市消防上午接報，廠房5層高建築物後半部倒塌，1至5樓後半部面積長30米、闊20米，已救出兩男一女，經包紮毋須送醫。中和區新民街也有圍牆在地震發生時倒下，無人受傷。