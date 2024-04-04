花蓮7.5級大地震 9死963傷 困143人

樓宇倒 大橋塌 景點落石砸遊客 台灣花蓮縣以東對出海域昨晨7時58分發生黎克特制7.5級淺層強震，之後經歷多次餘震，釀成至少9人死亡、963人受傷、143人受困。地震威力等同32顆原子彈，縣內多處道路受損，位於外海龜山島亦發生落石，就連中國大陸、香港、日本及菲律賓等地亦有震感，是台灣1999年9月21日以來最強烈地震。

台灣氣象署公布，地震震央位於花蓮縣政府對出東南偏南25公里海域，震源深度為15.5公里，強度達到黎克特制7.2級，之後發生多次餘震。惟日本氣象廳探測到，該次強震達到黎克特制7.5級，隨後與菲律賓及大陸一同發出海嘯警報。

經歷約一分鐘強震，花蓮災情最為嚴峻，縣內多幢建築物受損，其中9層高「天王星大樓」好像遭遇連根拔起一般傾斜，不少住戶仍在睡夢之中。

大批搜救人員攜帶裝備，在傾斜樓層尋找居民。由於大樓隨時倒塌，搜救人員曾出動雲梯救出部分住戶。

另外，位於花蓮秀林鄉台九線上知名景點崇德隧道口，是可觀賞清水斷崖地點。當地震發生後，該處出現大量落石，岩塊掉落在路上，最大石頭體積更有半輛汽車大小。由於餘震不斷，加上擔心持續會有落石掉落，該路段已經封閉，不准通行。

全縣31處路段受損 龜山島斷裂 除了建築物，交通部公路局昨天公布，經巡查後，花蓮全縣共有31處路段受損，其中5處路段需實施預警性封閉，17處路段阻斷，餘下9處路段出現道路災情，其中以蘇花路廊受損情況最為嚴重，導致蘇澳至崇德需全線關閉。根據公路局提供資料顯示，台9線下清水橋有路段斷裂。

即使在花蓮對出外海，龜山島亦不敵強震，龜首石塊掉入海中，無造成人命傷亡。對於外界憂慮龜山島龜首在地震後出現斷裂，東北角風管處澄清，是次天災僅造成小部分落石，龜首沒有斷開，經確認安全無虞後就會再次開放登島。

相隔半日時間，現任副總統、候任總統賴清德昨午3時左右抵達花蓮天王星大樓視察災情。他指總統蔡英文及行政院院長陳建仁正在中央指揮救災行動，由他到場察看現場情況，又指當前首要是以搶救人命為第一優先，需給予獲救人士最好醫療。他指交通部正爭取東部幹線今早能夠單線雙向通車，力求同晚能夠雙線雙向通車，同時尋求盡快恢復水電。談及災後重建，他重申中央會與地方政府合作。

在民間社會，永齡基金會昨晚公布，由於全台經歷強震，花蓮災情嚴重，始創人郭台銘決定捐出6,000萬元（新台幣‧下同，約1,500萬港元），鴻海集團也宣布捐出8,000萬元（約2,000萬港元）協助災區重建。

當局料3天內有6.5級以上餘震 談及未來會否發生更強烈餘震時，氣象署地震中心主任吳健富提到，是次地震威力媲美「921大地震」，幸而震央附近不是人口稠密區，後續需注意餘震。他預料當地發生一次黎克特制7級以上地震無法完全釋放能量，附近一帶未來3天可能還有6.5級至7級以上餘震發生。

截至昨晚8時，台灣消防署公布死傷及受困者數字，9名死者年齡介乎31歲至66歲不等，全部死者及受困待救事件均在花蓮發生，部分死者遭落石擊斃。至於一眾受困人士中，其中47人是酒店員工，另有64人正在和平礦區待救。本報綜合報道

消防員封鎖天王星大樓。 消防員透過雲梯救人。（中時電子報圖片） 新北捷運架空路軌嚴重移位。（中時電子報圖片） 花蓮大清水隧道口出現落石，司機當場死亡。 蘇花公路崇德隧道口交通受阻。 得卡倫步道有行人遭落石壓死。 花蓮有建築物地下樓層消失不見。 龜山島部分位置落石受損。 受強震影響部分國家及地區