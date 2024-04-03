中國甘肅安西極旱荒漠國家級自然保護區工作人員，近日在整理野外相機時，發現相機拍攝了兩隻俗稱土撥鼠的旱獺打架影片，畫面非常可愛逗趣。影片顯示，兩隻土撥鼠站直身體，以出奇一致的節奏，互相連續推搡4、5下。牠們手搭着手，比起打架，更像在跳社交舞，氣氛歡樂，毫無搏鬥的緊張感。