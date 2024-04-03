波音飛機生產延誤 聯合航空機師須放假

美國飛機製造商波音自今年初客機飛行途中艙門飛脫以來事故不斷，聯邦航空局因此加強生產安全監督，導致波音飛機生產延誤。機隊主要使用波音飛機的美國聯合航空公司周一宣布，下月起要求部分機師自願放無薪假。機師工會預計，相關安排最長可能持續到今年秋季；聯合航空的航班服務也可能受影響。

聯合航空發表聲明，指出基於飛機交貨延誤，公司預計今年總飛行時數有所減少，所以將在5月為機師提供自願放無薪假計劃，以處理人手過多問題。

無薪假料持續至秋季 代表機師的工會發布備忘錄，透露飛機交貨延誤問題涉及波音787及737系列型號機隊，並預計自願放無薪假計劃可能持續至今年夏季及秋季，相關安排意味聯合航空仍然將在機師休假期間保留部分福利。

波音生產延誤影響航空公司日常運作，機隊只有波音737型號的美國西南航空公司早前宣布，由於波音飛機交貨量銳減40%，西南航空今年將減少聘請約50%機師和60%機艙服務員，同時需要削減航班運力，預計座位數將較原計劃減少約一個百分點。至於81%航線使用波音飛機執飛的聯合航空，已經宣布停止招聘新機師，指明是因為波音飛機安全認證及生產延誤。

今次是自2020年9月以來，聯合航空再次宣布減少機師人手。當時正值新冠病毒全球大爆發導致多國封關防疫，以及美國疫情持續反彈，導致航空業受重創。聯合航空當年宣布裁員超過1.6萬人，包括接近7,000名機艙服務員。至於今次要求機師自願放無薪假，聯合航空尚未公布受影響的僱員人數和比例，也未說明因飛行時數減少而受影響的航線和針對乘客的安排。本報綜合報道