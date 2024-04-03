服小林製藥保健品 日本157人腎病住院

【本報綜合報道】日本小林製藥旗下含有紅麴的保健食品爆出食用後出現腎臟疾病問題，厚生勞動省周一表示，服用紅麴類保健品後就診人數多達786人，當中157人出現腎臟問題需住院。另外，日本腎臟學會公布全國47名患者情況，主要年齡40歲至69歲；該公司另一款產品首度傳出有服用者健康受損。

首傳另一產品損健康 在分析病患中，有46人服用「紅麴膽固醇顆粒」，一人服用只在部分地區販售的「內脂幫手＋膽固醇」；這是「內脂幫手＋膽固醇」產品首度傳出服用後健康受損。在47名患者中，最初就診紀錄是去年11月以後，約八成是今年1月以後就診。

日本腎臟學會上月27日針對會員醫師等實施網絡問卷調查，截至上月底為止獲得報告有47宗，年齡40歲至69歲者佔九成，女性佔66%。這些病患初診時有半數以上出現疲倦、食欲不振、排尿異常和腎臟功能障礙情形。

總公司位於大阪市的小林製藥，上月22日宣布回收3款該公司製造含有紅麴成分的保健食品，分別是「紅麴膽固醇顆粒」、「內脂幫手＋膽固醇」、「納豆激酶乾爽粒GOLD」。