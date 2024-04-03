北韓射彈道導彈 疑試固體燃料引擎

【本報綜合報道】北韓昨日清晨向朝鮮半島東部海域發射一枚彈道導彈，落在日本專屬經濟區海域外。南韓軍方及專家初步估計，北韓可能試射新型中遠程高超音速導彈，測試固體燃料引擎的運載性能，但飛行時間未達到正常水平，疑似測試失敗。美國同日出動戰略轟炸機，在南韓濟州島東南方與南韓及日本戰機演習。

飛行600公里落海 南韓聯合參謀本部公布，北韓當地時間周一上午6時53分從平壤地區發射一枚疑似中遠程彈道導彈，導彈飛行約600公里後落入海中。北韓上月宣稱成功為新型中遠程高超音速導彈的固體燃料引擎進行地上點火試驗，南韓軍方認為北韓今次發射與此有關。對比北韓今年1月試射攜帶高超音速彈頭的中遠程固體燃料彈道導彈，南韓軍方認為今次試射導彈的運載火箭性能可能更強。

南韓傳媒報道，北韓今次發射的導彈飛行時間不足10分鐘，較過去洲際彈道導彈飛行時間短，但速度與高超音速導彈相當。南韓國防安全論壇首席研究員申鐘宇指出，中遠程導彈以高仰角發射應該飛行30分鐘，代表試射似乎不順利。南韓軍方消息人士稱，導彈長時間飛行可以飛向俄羅斯，朝方可能曾經調整射程，因此不能夠得出試射失敗的結論。

美日韓空中聯演 與此同時，美國、日本、南韓昨日在濟州島東南方國際海域上空舉行聯合空中演習。演習地點位於日韓兩國防空識別區的重疊區域，參與軍機包括南韓空軍F15K戰機、日本航空自衞隊F2戰機、美國空軍F16戰機及B52H戰略轟炸機。演習為三方事先安排，並非臨時決定，這是美日韓今年第3次在朝鮮半島附近地區聯合空中演習。