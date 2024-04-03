趕及交上訴保證金 特朗普免被沒收資產

【本報綜合報道】美國前總統特朗普早前在紐約州被判民事欺詐案罪成，需要繳交高額保證金才可以上訴，卻因無保險公司願意承保，面臨資產被沒收風險。紐約上訴法院早前同意調低保證金至1.75億美元（約13.6億港元）後，特朗普一方周一在限期前完成繳交相應款項。

由36億元降至13.6億 特朗普代表律師哈巴（Alina Habba）周一證實，當事人已經按照承諾繳交保證金，期待在上訴捍衞自己的權利，推翻不公正的判決。紐約州檢察總長詹樂霞的發言人拒絕回應，她早前表明，若特朗普一方未能夠支付保證金，州政府將尋求沒收他的部分資產，以執行支付保證金。

法院此前裁定，特朗普通過針對銀行和保險公司的欺詐計劃獲得利益，判處罰款4.64億美元（約36億港元），若特朗普一方上訴，則需要繳交與罰款同額的保證金。惟特朗普代表律師上月18日向上訴法院表示，已經接觸的30間保險公司都不願意承保，要求法院容許延遲提交和降低保證金，獲得上訴法院同意。