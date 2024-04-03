烏源頭打擊俄方 千里奔襲無人機廠

包括生產伊朗自殺式武器地點 烏克蘭再度對俄羅斯發動源頭打擊，繼上月接連空襲俄方境內煉油設施，試圖影響對方賺取收入資助戰事後，昨日把目標瞄準俄方生產自殺式無人機的工廠；上址距離烏克蘭邊境超過1,200公里，明年中前累計製造6,000架自殺式無人機。俄羅斯緊急情況部門稱，韃靼斯坦共和國遭受3次無人機攻擊，6人受傷。

俄羅斯緊急情況部門周二表示，韃靼斯坦共和國阿拉布加經濟特區及下卡姆斯克的設施遭無人機攻擊，第一架無人機攻擊下卡姆斯克的煉油設施，之後一架無人機襲擊阿拉布加經濟特區，最後一架無人機的目標是阿拉布加理工教育中心。襲擊沒有造成人員死亡，也沒有出現嚴重損壞的情況，企業生產不受影響。烏克蘭傳媒引述該國軍方情報部門報道，烏方目標包括生產伊朗見證者系列自殺式無人機的工廠。

根據事發現場拍攝的影片，一架看似經過改裝後無人駕駛的小型飛機，在眾目睽睽之下撞向建築物頂部，引發猛烈爆炸，附近目擊的人士立即蹲下躲避。美國白宮去年發布衞星圖片，指控俄羅斯在伊朗協助下，在阿拉布加經濟特區一處工廠興建見證者系列自殺式無人機的生產線，準備大規模製造這款無人武器投入烏克蘭戰線。

烏稱遠程無人機產量增10倍 襲擊前一天，烏克蘭副總理兼數碼轉型部長費多羅夫（Mykhailo Fedorov）預告，今年烏克蘭遠程無人機的產量比去年大增10倍，並透露上月中襲擊俄羅斯煉油設施的無人機，大部分飛行距離700公里至1,000公里，但當下部分型號已經可以飛行上千公里；又預計首批採用人工智能技術的無人機原型機，有望今年底前投入戰場。本報綜合報道

遇襲的俄羅斯建築物嚴重損毀。 俄羅斯遇襲工廠位置 俄羅斯設廠生產自殺式無人機。 費多羅夫預告烏克蘭增加生產遠程無人機。