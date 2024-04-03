以認誤炸人道組織車輛釀7死
【本報綜合報道】國際人道主義救援組織世界中央廚房證實，該組織兩輛汽車周一在巴勒斯坦加薩地帶中部代爾拜萊赫遭以色列空襲，造成7人死亡，死者來自澳洲、波蘭、英國、巴勒斯坦，以及美國與加拿大雙重國籍者。以色列軍方承認責任，稱這是不應該發生；總理內塔尼亞胡定性為意外，表明將確保同類事件不會重演。
世界中央廚房是當前在加薩地帶，協調人道主義援助分發的民間組織之一。世界中央廚房在聲明表示，涉事車隊由兩輛設有裝甲的汽車組成，車身均印有該組織的標誌，當時在緩解衝突地區活動。雖然事前已經與以色列國防軍協調行動，但車隊離開一個存放經海路運抵的糧食之倉庫時遭擊中。世界中央廚房形容，這不但是針對該組織的攻擊，也是攻擊所有現身陷入極度困境、糧食被用作戰爭武器的地區之人道主義組織，強調今次事故是不可以原諒，同時宣布即時停止在加薩地帶的行動。
總理定性意外調查
以色列國防軍起初宣布，已經就事故從最高層級展開深入審查，以了解這宗悲劇的具體情況；其後承認事發時在代爾拜萊赫南部發動空襲，但仍然不掌握全面情況，未來數天公開初步調查報告。內塔尼亞胡周二表示，以色列將盡一切所能，確保類似事件不會再次發生。他承認軍方「意外」擊中在加薩地帶的無辜民眾，形容這是悲劇，但同時指出戰爭會出現這種情況，以方正在徹底調查，也與相關方面聯絡。
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