以認誤炸人道組織車輛釀7死

世界中央廚房是當前在加薩地帶，協調人道主義援助分發的民間組織之一。世界中央廚房在聲明表示，涉事車隊由兩輛設有裝甲的汽車組成，車身均印有該組織的標誌，當時在緩解衝突地區活動。雖然事前已經與以色列國防軍協調行動，但車隊離開一個存放經海路運抵的糧食之倉庫時遭擊中。世界中央廚房形容，這不但是針對該組織的攻擊，也是攻擊所有現身陷入極度困境、糧食被用作戰爭武器的地區之人道主義組織，強調今次事故是不可以原諒，同時宣布即時停止在加薩地帶的行動。