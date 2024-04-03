沙利文傳將訪沙特 晤王儲

【本報綜合報道】美國總統拜登原先計劃促成沙特阿拉伯與以色列邦交正常化，增加政績迎接今年11月總統選舉，卻因巴勒斯坦加薩地帶戰爭而停滯。美國傳媒周一引述消息報道，白宮國家安全顧問沙利文周四將會前往沙特阿拉伯，會晤該國的王儲穆罕默德‧薩勒曼，商討涉及沙特阿拉伯與以色列邦交正常化的重大協議。

商討以沙邦交正常化 知情美國官員透露，白宮仍然繼續努力起草美國和沙特阿拉伯的安全保障條約，以及有關美國支持沙特阿拉伯民用核項目的諒解文件。美沙兩國達成雙邊協議後，預計將通知以色列總理內塔尼亞胡，並期望以方加入協議，承諾實現兩國解決方案。內塔尼亞胡屆時將別無選擇，若拒絕與沙特阿拉伯達成歷史性協議，就可能失去美國支持。在沙利文到埗前，3名白宮官員周三將率先前往沙特阿拉伯參加會議。

以色列官員認為，美國想以方接受協議，否則就一拍兩散。惟報道指出，白宮內部認為要沙特阿拉伯達成協議是癡人說夢。沙特阿拉伯已表明若以色列要邦交正常化前，加薩地帶戰爭必須結束，以色列政府也要進動實現兩國解決方案。