以美基地同日遭無人機攻擊

【本報綜合報道】以色列周一空襲伊朗駐敍利亞首都大馬士革大使館建築物前後，各發生一件被視為局勢惡化徵兆的事件。親伊朗的伊拉克武裝分子當天凌晨出動無人機，攻擊以色列南部紅海城市埃拉特海軍基地，幾乎擊中以方最先進的軍艦。大馬士革遭空襲後數小時，美國駐敍利亞軍事基地近兩個月以來首次遭無人機攻擊。

美官指以與抵抗軸心戰鬥將升級

以色列國防軍表示，一架在「伊朗製造」的無人機周一凌晨攻擊埃拉特海軍基地，擊中基地一個屬於機庫的建築物，沒有造成人員受傷；又稱這是「伊朗指揮」的攻擊，施襲無人機相信從伊拉克出發，形容性質十分嚴重。惟根據事發時目擊者拍攝的影片，可見無人機攻擊目標不是機庫，而是附近一艘薩爾6型輕型護衞艦。以色列空襲大馬士革後不久，敍利亞向以色列發動多次無人機攻擊，遭以色列防空系統截擊。美國國防部官員透露，美國駐敍利亞東南部坦夫基地的部隊，發現及摧毀一架攻擊無人機，沒有造成裝備受損或人員受傷。一名高級美國官員表示，以色列與伊朗為首「抵抗軸心」武裝勢力的戰鬥將升級。