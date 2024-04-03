非簡單定點轟炸 料具斬草除根動機

【本報綜合報道】以色列去年10月與巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯，在加薩地帶爆發全面戰爭後，同時持續空襲敍利亞及黎巴嫩境內的「抵抗軸心」武裝勢力之首伊朗目標。惟今次以色列轟炸敍利亞首都大馬士革的伊朗大使館館區，暗殺伊朗革命衞隊精銳部隊聖城旅地區指揮官，外界認為這絕不是另一場定點清除行動般簡單。

行動須大量情報 證高度滲透 先從以色列今次空襲行動的環境因素分析，涉事目標建築物屬於伊朗大使館一部分，伊方宣稱它是領事部門及大使官邸，以色列否認它屬於外交建築物，稱這只是伊朗革命衞隊一個據點。目標建築物在伊朗及加拿大的兩國大使館中間，因此這是高度精確的空對地打擊行動，否則波及伊朗大使館「主館」與加拿大大使館勢必引發更嚴重的危機。這代表以色列事前需擁有非常多的情報才能夠採取行動，也意味聖城旅核心圈子已經被間諜高度滲透，以方得以掌握聖城旅高層的舉動。

另一方面，以色列今次空襲行動有「斬草除根」的動機，主要清除的目標人物是聖城旅部隊在敍利亞及黎巴嫩的指揮官扎赫迪，他被視為2020年死於美國空襲行動的已故聖城旅指揮官蘇萊曼尼之潛在接班人，生前在重新組織黎巴嫩武裝組織真主黨方面非常成功，其遇害令伊朗難以找到另一名擁有相同技能及關係人脈的人選。更重要的是，以色列今次也殺死扎赫迪的副手兼繼任人哈吉拉希米，可謂免除後患。

伊朗把以色列今次舉動視作為直接攻擊其領土，卡塔爾半島電視台引述分析指出，以方看似嘗試用盡一切方法擴大雙方衝突，使之取得「雙贏」局面。以色列深知伊朗一直拒絕被捲入地區戰爭，只是完全依賴「抵抗軸心」武裝勢力與以方交火。一旦以色列升級對伊朗的境外目標攻擊，這很可能毋須付出重大代價；相反，若果伊朗決定回應並直接對以色列作出報復行動，將令以方有藉口擴大衝突至全面戰爭。