以空襲伊朗駐敍使館 殺革命衞隊指揮官

德黑蘭揚言報仇 中東勢火上加油 中東地區局勢再度推向全面戰爭的邊緣，以色列周一空襲敍利亞首都大馬士革市中心地區，目標是伊朗大使館旁邊的領事部門建築物，造成至少11人死亡，包括伊朗革命衞隊精銳部隊聖城旅地區指揮官，以及其副手與參謀長。以色列此舉被指形同攻擊伊朗領土，伊朗斥責以方公然違反國際法，揚言必定報復。

共11死 兩旁大使館完好無缺 以色列空襲目標是伊朗駐大馬士革大使館領事部門，它在伊朗大使館與加拿大大使館之間，對出是市內一條主要道路。空襲過後，目標建築物幾乎被夷為平地，但兩旁兩間大使館完好無缺。伊朗革命衞隊其後證實有將領死於空襲，分別是聖城旅部隊在敍利亞及黎巴嫩的指揮官扎赫迪（Mohammad Reza Zahedi）、聖城旅部隊在敍利亞及黎巴嫩的參謀長阿馬諾拉希（Hossein Amanollahi）、扎赫迪副手哈吉拉希米（Mohammad Hadi Hajirahimi）。除了上述3人外，另有4名革命衞隊人員死亡。

伊朗革命衞隊聖城旅負責海外軍事行動，被美國列為恐怖主義組織。扎赫迪生前負責聖城旅在敍利亞及黎巴嫩的活動，是這兩個國家最高級的伊朗部隊指揮官。他被指監督伊朗從敍利亞、黎巴嫩、巴勒斯坦地區針對以色列的所有行動，以及是伊朗支援黎巴嫩武裝組織真主黨的主力及聯絡人，負責監督向對方的武器交付。外界形容今次以色列暗殺扎赫迪，是美國2020年1月3日在伊拉克首都巴格達發動無人機空襲，殺死時任聖城旅指揮官蘇萊曼尼以來，革命衞隊領導層被暗殺的最重大事件。

以色列國防軍根據一貫做法，沒有評論這次空襲大馬士革的行動。惟美國傳媒引述以色列官員報道，他們證實以色列是幕後黑手，但否認目標建築物具有「外交地位」。也有美以兩國官員表示，以色列在空軍戰機發動空襲前數分鐘提示美國政府，但沒有要求美方批准。惟美國官員稱以方的提示不詳細，包括沒有告知計劃轟炸伊朗大使館建築物；又稱美方事後向伊方表示沒有參與空襲或事前知情。以色列官員透露，以方情報部門一直跟蹤扎赫迪的動向，直至近日才出現暗殺他的行動機會。

萊希斥炸外交建築違國際法 伊朗大使館表示，遭空襲的建築物也是大使官邸，大使及其家人沒有受傷。伊朗總統萊希周二發表聲明，批評以色列無恥地違反國際法，犯下恐怖主義罪行攻擊伊朗在大馬士革的外交建築物，揚言伊方必定回應。伊朗外交部長阿卜杜拉希揚表示，已經傳召代表美國在境內利益的瑞士大使館官員，向作為以色列政權支持者的美國政府傳達重要訊息，直言美方必須負責。伊朗外交部表示，以色列違反《維也納外交關係公約》，呼籲國際社會及聯合國以最強烈的措詞譴責，同時採取必要措施。本報綜合報道

伊朗大使館旁邊的領事部門建築物遭以色列空襲。 阿馬諾拉希 扎赫迪 大馬士革伊朗大使館示意圖 哈吉拉希米 中東地區最新形勢（4月1日）