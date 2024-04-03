尋兒25年揭入獄 夫婦終拍全家福

驗DNA獲悉 獲獄方辦認親儀式 內地一對夫妻1999年在貴州省貴陽市與年幼兒子失散，之後婦踏遍天南地北尋親，直至近月得悉愛兒正在廣東省肇慶監獄服刑。內媒日前報道，在獄方協助下，夫妻兩人上周二終在監獄親情會客室團圓之餘，亦拍下一張等待長達25年全家福。

丈夫袁先生與妻子周女士1999年11月9日一時沒有留神，在出租屋門口丟失當時年僅3歲兒子。他們之後開始踏上尋子之路，先後前往貴州、湖北、新疆、河北及廣東等省份及自治區，期間留下脫氧核糖核酸（DNA）血液樣本，亦在多個尋親網上平台發布相關訊息，多年來收不到任何回應。

3歲貴陽失散 如今肇慶團聚 大約5個月前，廣東省茂名市公安聯同貴州貴陽公安對比犯人DNA時發現，正在肇慶監獄服刑押罪犯阿文（化名）極有可能正是袁氏夫婦多年前走失兒子。肇慶監獄隨後成立工作組，一方面與茂名公安保持對接，另一方面與夫婦二人保持聯繫。經再次覆核對比，獄方翌月終於確認阿文確是袁氏夫婦親生骨肉。

在舉行現場認親儀式前夕，工作組協助阿文憶起兒時記憶，同時促請袁氏夫婦寄來兒子照片。當看到照片後，阿文逐漸接受自己與親生父母失散事實，不過亦難忘養父母多年養育之恩，連月獲工作組安撫，最終解除心結，決定與親生父母相認。

踏入上周二，公安民警當場宣讀認親結果，工作組更特別為阿文準備好便服，一家人終於拍下一張全家福。袁先生感謝一眾執法人員幫忙，周女士則希望兒子能夠早日回家：「一定要聽警官的話，好好改，我們等着接你回家。」阿文亦承諾會改過，不會辜負警官替其找到親生父母。本報綜合報道