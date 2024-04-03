清明全國口岸出入境料近178萬人次

【本報綜合報道】國家移民管理局預測，今年清明假期全國口岸日均出入境人員將達178萬人次，較去年同期增長74.5%。而鄰近港澳陸路口岸、與台灣直航口岸返鄉祭祖的港澳台居民將明顯增加。其中珠海拱北、青茂、港珠澳大橋、橫琴口岸日均出入境人員預計將達共61萬人次；深圳羅湖、福田、深圳灣、廣深港高鐵西九龍站口岸預計將達66.1萬人次。

較去年增逾7成 統計數據顯示，北京首都、上海浦東、廣州白雲、杭州蕭山、成都天府等大型國際機場口岸出入境客流整體平穩，預計日均出入境人員共18.9萬人次。該部門日前專門部署清明假期口岸邊防檢查工作。要求全國邊檢機關加強出入境流量和口岸運行情況監測，及時發布本口岸出入境客流情況等。

有關部門亦要確保中國公民出入境通關排隊不超過30分鐘，為返鄉祭祖的港澳台居民提供出入境通關便利。該部門另提醒中國公民出境時，需提前了解目的地安全形勢、入境政策，合理安排行程，強化風險防範意識，注意人身及財產安全。