米酵菌酸存於證物 寶林茶室難逃責罰

包括環境 用具 廚師手部 台灣台北市素食餐廳「寶林茶室」部分顧客上月接觸「米酵菌酸」後食物中毒，食材卻無異樣，全案一度陷入膠着，直至昨天終有突破性進展。台北市長蔣萬安在記者會上公布，分店環境、廚具及廚師手部皆有米酵菌酸：「在這件事情上面，寶林你的責任跑不掉。」

當寶林茶室信義區分店爆出連串食物中毒事件後，台北市衞生局上周日到場採集環境及生物檢體。蔣萬安昨晨表示，搜證對象亦包括兩把刀具、一塊砧板及廚師手部等，市政府事後聯繫台大法醫所，主動促請對方協助檢驗上述證物。

在會上，蔣萬安提到當台大法醫所所長翁德怡前天提供專業意見後，他同日再次拜託對方盡快協助檢驗及公布相關結果，「最重要前提，要能夠檢驗精確」。他再次感謝台大法醫所全力協助，令結果能夠在短時間內出爐。

根據台大法醫所前晚提交資料，信義區分店相關環境、廚具及廚師手部均存在米酵菌酸。蔣萬安稱，他事後立即聯絡檢方，同時通知警方，期望雙方能夠繼續偵辦。他提到，由於證據已很明確，能夠串連信義區分店與食物中毒顧客之間關係，寶林茶室需為此負責。

治療費龐大 健保無給付 台北市法務局局長連堂凱昨稱，由於已確定食物中毒事件因果關係，後續會與保險公司討論理賠程序。台北市社會局局長姚淑文補充，由於病人家屬反映洗肝治療費用龐大，健保目前沒有提供給付，局方會想辦法協助支援。

造成2死 4人嚴重肝衰竭 衞生福利部前天公布，寶林茶室食物中毒案已造成至少31人食物中毒，其中兩人死亡，14人驗出米酵菌酸。台北市衞生局指，4名正在深切治療病房重症患者出現嚴重肝衰竭，腎衰竭情況亦沒有改善，幾乎沒有尿液，代表腎功能消失，需靠洗腎等維持生命。本報綜合報道