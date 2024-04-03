廣東海警實戰化集訓 提高海上維權執法力

【本報綜合報道】因應中國與菲律賓船隻頻頻在南海發生衝突，除解放軍南部戰區海軍日前在相關海域演練，廣東海警局也在所轄海域連日開展多科目、高強度艦艇海上實戰化集訓，務求提高海上維權執法綜合能力。

廣東海警局開展艦艇海上實戰化集訓，設置編隊航行、執法執勤應用訓練、航行情況處置等多項科目，全過程組織嚴密，貼近任務實際。根據想定情景，當發現疑似走私船，編隊指揮員迅速拉響執勤警報，通過無人機偵查、艦艇封鎖堵截、水炮壓制等方式成功登臨制控。

之後，訓練模擬人員落水、艙室起火、儀器故障等突發情況，從嚴從難檢驗編隊指揮員處置能力。此外，編隊接連展開單縱隊、雙縱隊、人字隊等多種隊形變換與保持航行訓練，檢驗艦艇長操縱能力和編隊協同配合能力。

印尼候任總統稱續對華友好 另外，中國國防部長董軍昨日下午在北京會見印尼總統當選人、國防部長普拉博沃。董軍指出，中國軍隊願與印尼軍隊鞏固戰略互信、深化聯演聯訓、加強人員交流，推動兩軍務實合作邁向新台階。普拉博沃表示，他將延續前總統維多多的對華友好政策，印尼願與中方持續加強防務合作，不斷推動兩軍關係向前發展。