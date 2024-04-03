指美英誣陷網攻 華國安部表不滿

【本報綜合報道】中國國家安全部昨日發文，批評美國出於地緣政治目的，鼓動其主導的世上最大情報組織五眼聯盟編湊散布各種「中國黑客威脅」的虛假訊息，美英政府近日合謀誣陷所謂與中國政府有關的黑客組織對其實施網攻，並發起無理單邊制裁。中方對此強烈不滿，堅決反對，敦促相關方面立即停止，並將採取必要措施堅決維護自身的合法權益。

稱將採措施護合法利益 文章批評西方上述行徑，是典型的賊喊捉賊式污衊抹黑，是將網絡安全問題政治化的惡意操弄，嚴重侵害中方合法權益。國安部反斥美國是最大的網攻來源地，是全球網絡安全最大威脅，利用自身技術優勢對世界各國包括盟友大規模監聽竊密；又指由美英主導實施的網攻、秘密監聽活動不計其數，包括「棱鏡計劃」、「天網計劃」等，並開發作為進攻系統的「湍流」和「量子」等，而且一刻不停全面提速網絡軍事化進程。

文章引述國家計算機網絡應急技術處理協調中心近年報告指，在中國遭受境外攻擊來源地排名中，美國一直獨佔鰲頭。僅今年一季度，自美國本土及其海外軍事基地對中國等多國實施網攻頻度已逾2,000次，涉及中國黨政機關、關鍵訊息基礎設施，以及人工智能、晶片研產等領域的一大批重點單位。國家安全機關將嚴厲打擊境外勢力對中國開展網攻、數據竊密以及危害關鍵訊息基礎設施和重要訊息系統安全的犯罪活動，捍衞國家主權、安全和發展利益。