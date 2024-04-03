東南亞態勢報告 首過半選邊站中國

有1,994名來自東盟10國的學界與智庫、商界、民間組織、NGO與媒體，政府部門，以及區域與國際機構的人士參加調查。大國在東南亞的影響力方面，中國在東南亞的經濟影響力今年再微降至59.5%，但與其他國家相比，其經濟影響力仍遙遙領先。今年認為美國在區域最具經濟影響力的受訪者比率，則由10.5%升至14.3%。

在政治與戰略影響力方面，認為中國最具影響力的受訪者比率從去年的41.5%，微升至43.9%；美國則由去年的31.9%，下滑至25.8%。此外，調查顯示東南亞國家對大國的信任度全面下滑，對日本是唯一例外。日本繼續穩坐東南亞最信任大國之冠，其後依序為美國、歐盟、中國和印度。美國雖然是東南亞國家第二信任的大國，但信任度從去年的54.2%銳減至42.4%。南海局勢則加劇東盟國家對中國的不安。除老撾外，每個東盟國家中，不信任中國的人都比信任的多。其中，對華不信任度最高的是菲律賓、緬甸和越南。