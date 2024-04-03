黃河休漁期展開 兩部門專項執法

【本報綜合報道】黃河寧夏段至入海口周一進入為期4個月的休禁漁期，期間農業農村部會同公安部聯合在陝西西安啟動黃河休禁漁期專項執法行動，在河源區等上游開展常態化巡護；在中下游嚴打「三無」船舶涉漁、電毒炸魚等違法行為；在入海口河海交匯區重罰海上漁船逆流溯河非法捕撈。

為期4個月 嚴打「三無」船舶 為更好保護黃河流域水生生物資源，前年開始內地在黃河河源區及上游重點水域實行全年禁漁，在黃河中下游寧夏段至入海口實行階段性休漁，休禁漁期為每年從4月1日中午12時至7月31日中午12時，在此期間，休禁漁範圍覆蓋黃河全流域。

農業農村部漁業漁政管理局漁政處處長張信安稱，今年將採取更有針對性的措施開展專項執法。休禁漁期內，該部門將加強對水產市場、餐飲場所等重點區域的執法監管，打擊銷售非法捕撈魚獲物、製售野生魚菜餚等擾亂休禁漁期秩序行為。同時，通過銷售端溯源倒查非法水產品來源，從嚴從快從重懲處非法捕撈者，斬斷「捕、運、銷」黑色利益鏈。