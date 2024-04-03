馬英九參觀比亞迪遊港珠澳橋

【本報綜合報道】台灣前總統馬英九率領馬英九基金會「大九學堂」青年學子，周一起訪問大陸11天。他昨日上午率團前往總部設於廣東深圳的全球新能源車製造銷售龍頭比亞迪訪問。馬英九同日下午參觀孫中山故居紀念館，並遊覽港珠澳大橋，晚上前往廣州與廣東省委書記黃坤明會面，還夜遊珠江。

台學者：對兩岸關係影響有限 馬英九參觀比亞迪時，國台辦主任宋濤也陪同。馬英九提出很多有關比亞迪汽車的問題，例如內外銷比例，充電後可以行駛多久、有沒有山寨比亞迪汽車等。他亦問到比亞迪最大競爭者是誰，答案是Tesla；至於比亞迪的技術別人多久才可追上，宋濤則稱要有自信永遠追不上。

馬英九周一會見宋濤時，曾提到他任內達成兩岸堅持「九二共識」、反對「台獨」的共同政治基礎，在執政8年內沒人認為會有戰爭。

對於馬英九的說法，民眾黨主席柯文哲周二回應稱，不能只有九二共識作為唯一讓兩岸不打仗的方法。台灣淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山認為，馬英九清楚定位此訪是和平交流，由於已卸任公職、黨職，他不代表任何一方，所以此訪對兩岸關係發展影響非常有限，兩岸關係走向取決於執政黨。但趙指出，兩岸年輕人多接觸、多認識，有助避免兩岸民意對撞和擦槍走火風險。