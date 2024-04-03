金門憂帶挑釁大陸意味 暫緩對海實彈演習

改地面射靶訓練 防擦槍走火風險 台灣傳媒昨天報道，由於台灣金門縣與大陸福建省廈門市水域爭議未平，台灣陸軍金門防衞指揮部決定，暫緩當天起在金門本島等地舉行地面武器對海實彈射擊演練，改成陸上靶場射擊訓練，避免帶來挑釁意味，同時防止擦槍走火風險。

台灣金防部解釋，由於憂慮海上射擊訓練會帶來挑釁大陸意味，加上霧季來臨，海上戒護面臨危險，故決定暫緩在烈嶼、猛虎嶼、后嶼等地舉行上述演練。早在台灣金防部公布上述決定前，一架大陸民用無人機上周五曾飛近金門二膽島，拍攝台方官兵運補作業。

台防長指處理無人機訓練不足 針對陸方舉動，台方官兵沒有處理，防長邱國正前天回應立委質詢時解釋，大陸無人機並非停留原地上空，而是會飛會移動。惟他亦批評金防部當時表現反映訓練不足，動作不夠熟悉，已要求陸軍與國防部多加注意。

對於金防部事後以大陸無人機飛近時正處太陽逆光方位，未能及時目視發現為由解釋，邱國正強調絕不認同有關說法，已要求軍隊幹部有錯就要改，不得隱瞞，一旦流出有問題訊息就會造成更大錯誤。他指出涉事陸方無人機無論是民用抑或軍用，只要逾越台灣上空就代表侵犯，應根據相關規定程序行動，那就是先警告，若無效且不飛走，就動用武器打掉，金防部卻沒有落實。

談及誰人需為此負責時，邱國正稱自己會負責亦會究責，正在查明陸軍及金防部責任，只要有無人機目標在外離島上空出現，不管來源，應對程序都不會改變。他另提到，外離島會優先應對處理無人機侵擾，台灣本島機場或雷達亦會優先處理。

另外，台灣國防部昨天發布大陸機艦動態。截至昨晨6時24小時內，台方偵獲大陸6架次軍機及7艘次軍艦持續在台海周邊活動，其中兩架次軍機逾越海峽中線。因應大陸四川省西昌衞星發射中心今天亦會發射運載火箭，朝西太平洋方向飛行，經過台灣防空識別區，台軍強調會嚴密監控應對。本報綜合報道