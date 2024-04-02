餐廳贏薄餅國際賽 特製麵糰致勝

【本報綜合報道】加拿大安大略省哈密爾頓市一間薄餅店，日前在美國拉斯維加斯舉行的國際薄餅挑戰賽贏獲「最佳芝士薄餅」獎項。薄餅店合夥人安迪‧黃（Andy Huynh）形容，該獎項是專門為熱情的薄餅製作者享有盛譽而設，對獲獎感到難以置信和驚喜萬分。

發酵後冷卻72小時 安迪‧黃表示，團隊對薄餅麵糰極其講究，它們由酵母發酵劑製成，並需靜置和冷卻至少72小時，故參賽的薄餅麵糰早於團隊飛往拉斯維加斯前已經完成。他們將部分麵糰放入託運行李中，另一部分則放在隨身行李中，並與冷凍水果袋一同冷藏，可惜他們抵埗後發現麵糰不見了，只能使用隨身攜帶的備用麵糰，但足以在決賽中爭得一席之地。

決賽當天，團隊使用再次從加拿大運至拉斯維加斯的特製麵糰、加拿大的芝士及醬汁製作成品，並成功奪魁。安迪‧黃指自獲獎以來，許多顧客紛紛來店表示祝賀，並品嘗獲獎的薄餅，他目前正觀察接下來數周至數月的銷量，以評估比賽對其業務有何幫助。