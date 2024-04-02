尹錫悅稱醫學院擴招可談判

【本報綜合報道】南韓總統尹錫悅周一就醫學院擴招及醫療改革發表全國講話，表示醫學院擴招2,000人是最基本規模，只要醫療界提出更加妥當合理的方案，政府隨時都可以探討。

2000人屬基本規模 尹錫悅表示，如果醫療界要求政府縮減擴招規模，應該提出統一方案而非採取集體行動，政府在制訂政策方面始終持開放態度，只要有更好的意見和合理依據，政策就會朝更好方向轉變。醫學院擴招2,000人是政府經過嚴密計算，以及與醫療界充分討論後得出的結論，對於分階段擴招方案，他反問如果可行的話，為甚麼過去27年沒有一屆政府能夠成功擴招。

尹錫悅重申，不管政治利害得失都要堅持推進醫改，醫療界應該立即終止非法集體行動，要求政府廢除醫改、把保健福祉部長和次官撤職、威脅介入國會選舉、敦促政府下台等都是威脅國民之舉。

同日，南韓醫科大學和大學醫院教授開始以「連續工作24小時後次日白天休息」為原則執業，根據工作條件調整各實習醫院的門診和手術量，以確保重症和急診患者得到及時的診療；私人診所醫生也會遵守每周工作40小時的法定工時制度。