以稱擊斃黎巴嫩真主黨指揮官

扎因

【本報綜合報道】以色列國防軍周日發表聲明，宣稱以軍在當天較早時進行的一次空襲中，擊斃黎巴嫩真主黨一名高級指揮官。

聲明指出，以軍當天對黎巴嫩南部城鎮庫寧附近的一輛汽車發動襲擊，擊斃車內的黎巴嫩真主黨高級指揮官扎因（Ismail al-Zein）。以軍表示，此人是真主黨反坦克武器領域的重要成員，曾經策劃數十宗針對以色列軍隊和平民的反坦克導彈襲擊。去年10月新一輪以巴衝突爆發以來，黎巴嫩真主黨表示聲援巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯，此後黎以兩國之間時有炮擊或空襲發生。

俄敍聯巡爭議戈蘭高地 另一方面，俄羅斯與敍利亞上周六聯合巡邏敍利亞與以色列有主權爭議的戈蘭高地東邊分界線。早年在美國及聯合國協調下，以色列和敍利亞在戈蘭高地邊界設立東、西兩條分界線，敍利亞一側的東邊分界線稱為「布拉沃線」，以色列一側的西邊分界線是「阿爾法線」，中間區域劃為緩衝區，有聯合國維和部隊進駐。俄羅斯和敍利亞今次聯合巡邏的是「布拉沃線」。