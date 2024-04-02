以媒指平民誤闖戰區亡 被列入軍方殲敵成果

稱加薩劃殺戮區 軍方規則手冊無依據 以色列國防軍宣稱，自巴勒斯坦加薩地帶戰事去年10月爆發以來，至今擊斃9,000名回教激進組織哈馬斯武裝分子。以色列傳媒周日引述國防官員及士兵報道，加薩地帶平民經常誤入以軍作戰區而枉死，卻被列入以軍殲敵戰果。

報道指出，以軍在地面行動設立臨時據點時，在周圍劃設封閉軍事區域，又稱為殺戮區。預備役軍官透露，每個區域的指揮官都劃設殺戮區，界線和交戰守則由指揮官自行詮釋，即使手無寸鐵，一般只要有成年男子接近以軍觀察哨便格殺勿論。有以色列高級國防官員透露，國防軍總參謀長哈列維（Herzi Halevi）在戰爭初期已知悉交戰守則自行詮釋的問題，當時已表明反對殺害進入殺戮區的人，惟部分指揮官無視。去年底，以軍在加薩地帶北部舒加艾耶，射殺3名舉白旗的人質。

以軍否認 稱拘大量涉恐疑人 加薩地帶爆發戰爭以來，部分平民匿藏於或返回家園保護個人財產，惟在戰爭持續半年之際，開始被迫四處尋找食物。以軍預備役指揮官透露，當他們接近士兵所在的建築物旁邊，就可能因踏入殺戮區而被開槍。報道提到，事實上以軍規則手冊中並無關於殺戮區的書面命令。以軍發言人亦否認劃設殺戮區，強調軍方在戰鬥中逮捕大批恐怖分子或恐怖分子嫌疑人，而且未在激烈的戰鬥區域造成破壞。

空襲醫院4死 16傷包括記者 加薩地帶衞生部門周日公布，以色列軍方過去24小時在當地的軍事行動導致77人死亡及108人受傷，令加薩地帶死於以軍新一輪行動的人數增加至逾3.27萬人、另有逾7.5萬人受傷。巴勒斯坦傳媒報道，以軍周日對加薩地帶中部阿克薩醫院一個臨時營地發動空襲，造成至少4人死亡及16人受傷，傷者包括至少5名記者。哈馬斯發表聲明譴責以軍的襲擊，表示以軍空襲時營地內有大批露宿者居住。

以軍證實當天對阿克薩醫院發動空襲，並指出是對藏匿在醫院內的回教武裝組織指揮中心進行精確打擊，殺死一名武裝分子高層，但未有透露其身份。本報綜合報道