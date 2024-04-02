北韓預告加快太空探索 今年擬射多枚偵察衞星

【本報綜合報道】周一是北韓國家航空宇宙技術總局成立11周年，該局周日預告今年將加快推進太空探索，包括計劃發射多枚偵察衞星。南韓統一部表示，無論北韓聲稱任何目的，使用彈道導彈技術進行發射都明顯違反聯合國安全理事會的決議。

北韓國家航空宇宙技術總局局長朴慶洙表示，該國首枚軍事偵察衞星萬里鏡一號去年成功發射升空，代表國防能力取得重要進展，未來會把太空科技成果引入農業、水產、氣象觀測、通訊、資源勘探、防災等領域，各間大學已經開設相關學系和研究單位。

北韓領袖金正恩去年宣布，今年計劃再把3枚偵察衞星送入軌道。南韓統一部發言人具炳杉周一表明，南韓政府正室與美國密切合作，監視北韓關鍵設施，以追蹤任何發射衞星的迹象。

提強化國防 稱老撾支持 另一方面，朝中社周日報道，北韓勞動黨中央委員會國際部長金成男上周五訪問老撾時，曾經與老撾人民革命黨中央委員會對外關係委員會主席豐威漢在萬象舉行會談，期間提出自衞國防力量強化政策及對敵軍鬥爭的正當性。金成男稱，勞動黨在金正恩領導下，全黨正在展現強化全盛期及社會主義全面發展新時代。豐威漢表示，老撾人民革命黨及政府完全支持北韓勞動黨及朝方維護朝鮮半島和平與安全政策。