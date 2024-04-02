專家指通脹問題蓋過意識形態

【本報綜合報道】土耳其總統埃爾多安領導的執政正義與發展黨，周日在地方選舉遭受重挫，未能夠奪回政治根據地伊斯坦布爾控制權之餘，更首次同時失去全國五大城市。專家直言選舉結果出人意料，並認為這表明在選民眼中，嚴重通脹引發生活危機問題的重要性，已經超越埃爾多安大力推動及宣揚的回教意識形態政治。

執政初期採量寬政策 土耳其依賴外國投資，貨幣里拉深受美元加息影響。埃爾多安執政期間主張採用量化寬鬆政策及降低利率，能夠在促進出口以補充外匯儲備的同時，壓低國內消費價格，最終抑制通脹影響。其經濟理論一度成功運轉，直至2018年土耳其與美國貿易關係緊張，觸發貨幣危機。

埃爾多安去年連任總統後突然顛倒政策，允許央行將國家關鍵利率提高到50%，是正義與發展黨2002年執政以來最高。惟通脹率仍然居高不下，生活危機持續。

生活危機問題之嚴重，更導致回教聯盟的新福利黨決定停止與正義與發展黨合作，改為自行推舉候選人。伊斯坦布爾智庫伊達姆主任烏爾根（Sinan Ulgen）指出，選民希望就經濟深度委靡懲罰執政黨。今屆地方選舉投票率相對較低，正義與發展黨支持者今次改為不投票或支持其他黨派。去年總統選舉帶有較強意識形態，但今次地方選舉經濟因素壓倒身份認同。埃爾多安原本計劃推動回教家庭價值觀新憲法，今次選舉失利將成為一大阻礙。