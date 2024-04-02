土耳其執政黨重挫 地選失落5大城市

伊斯坦布爾市長：國家進民主新時代 土耳其執政正義與發展黨周日在地方選舉重挫，首次同時失去五大城市的控制權，包括最大城市兼「總統指標」伊斯坦布爾、首都安卡拉，得票率落後在野共和人民黨逾兩個百分點。伊斯坦布爾市長伊馬姆奧盧（Ekrem Imamoglu）成功連任後形容，國家進入民主新時代，他已經被外界視為下任總統熱門人選。

根據已經點算接近百分之一百的選票，正義與發展黨得票率只有35.48%，是該黨在2002年大選取得首場勝利以來，得票率在選舉中最低的一次。相反，共和人民黨取得37.76%選票，該黨是土耳其歷史最悠久的政黨，由土耳其國父凱末爾組建，今次是該黨1977年以來首場選舉勝利。在備受關注的伊斯坦布爾市長選舉，在任市長伊馬姆奧盧取得超過一半的51.14%選票；總統埃爾多安支持的正義與發展黨候選人庫魯姆（Murat Kurum）得票率不足四成，取得39.59%選票，落後超過11個百分點。

埃爾多安上月暗示不連任總統 由於埃爾多安曾經說過，誰人拿下伊斯坦布爾成為市長，也可以贏得國家成為總統；他本人1994年至1998年出任伊斯坦布爾市長，之後政途扶搖直上，2003年至2014年出任總理，2014年至今成為總統，去年在總統選舉成功連任。隨着伊馬姆奧盧成功守住伊斯坦布爾，外界相信他很大機會代表反對派出戰2028年總統選舉。埃爾多安上月初曾經表示，本屆地方選舉將是他最後一次領軍出戰，暗示不會尋求連任。

共和人民黨亦在安卡拉、伊茲密爾、布爾薩、阿達納的選舉勝出。共和人民黨形容，選舉結果表明選民決定在國家建立新政治秩序；伊馬姆奧盧指出，選舉結果將對國家政治未來產生影響，直言當天的選舉代表民主被削弱已經結束及開始復原。埃爾多安承認執政黨在全國受挫，但認為今次不是執政終點而是轉捩點，承諾該黨會自我反省，改正錯誤和彌補不足，並表明繼續推進去年提出的經濟計劃對抗通脹。

投票普遍順利 惟仍有致命暴力 今次地方選舉合資格選民為6,100萬人，包括超過100萬名首次投票的選民。最終投票率約78%，低於去年總統選舉的87%。選舉期間，全國派出多達約59.4萬名安全保障人員執勤，確保選民投票順利，但仍然發生零星混亂事件。其中，在迪亞巴克爾省省會迪亞巴克爾市，一場選舉糾紛演變成暴力事件，造成一人死亡及11人受傷。本報綜合報道