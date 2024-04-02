攜密檔叛逃烏 俄兵西班牙中槍亡

【本報綜合報道】一名俄羅斯陸軍航空兵去年8月駕駛直升機，攜同俄羅斯機密文件叛逃至烏克蘭，今年卻被發現在西班牙南部身中多槍死亡。美國傳媒周日報道更多細節，西班牙調查人員相信命案現場留下的彈殼，屬於一款俄製前蘇聯軍隊制式子彈，當局尚未公開證實死者身份，正在聯絡烏克蘭官員協助。

變節航空兵庫茲米諾夫（Maksim Kuzminov）今年2月13日在西班牙東南部城市阿利坎特附近的海濱度假勝地比利亞霍約薩遇害，伏屍公寓地下停車場。西班牙國民警衞隊調查人員透露，兩名蒙面殺手當天上午駕車到停車場埋伏，直至下午4時20分目睹事主泊車準備上樓，隨即喊話並連開多槍。當事人身中6槍倒地，殺手返回車上離開，並輾過死者的屍身。

警指專業殺手所為 案發現場留下彈殼屬於9毫米馬卡洛夫子彈，調查人員其後在附近發現疑兇所乘車輛經已焚毀，斷定該車在案發前兩天被盜。比利亞霍約薩警方指出，西班牙不常發生身中多槍的命案，表明案件屬於有組織犯罪，是專業殺手所為。官員更認為，命案有俄羅斯克里姆林宮施襲特徵，與一名前車臣叛軍指揮官2019年在德國柏林被殺等案相似。

庫茲米諾夫變節後從烏克蘭獲得50萬美元（約390萬港元）獎金、假名舍甫琴科（Ihor Shevchenko）及一本烏克蘭護照，去年10月離開烏克蘭前往比利亞霍約薩安頓，但當地被指布滿俄羅斯特工。西班牙國民警衞隊高級官員透露，事主在西班牙生活不檢點，經常前往俄羅斯人及烏克蘭人聚集的酒吧揮霍獎金，又聯絡身處俄羅斯的前女友。