馬斯克籲烏失黑海通道前談判

馬斯克

【本報綜合報道】俄羅斯與烏克蘭的戰爭未見出路，美國科技富豪馬斯克周日在社交網發文直言，烏克蘭攻擊規模比自身軍隊大的俄羅斯是「悲慘地浪費生命」，如果戰事持續，烏克蘭黑海港口城市敖德薩將淪陷，現在的唯一剩餘問題是烏方會否失去所有通往黑海的通道，他建議在這發生前進行談判。

指「悲慘地浪費生命」 馬斯克指出，烏克蘭在缺乏裝甲及空中優勢的情況下，攻擊一支擁有縱深防禦、有雷區及更強火炮的大軍，是一場悲慘的生命浪費，形容「任何傻瓜都能夠預見這一點」。他一年前的建議是烏克蘭加強並投入所有資源防禦，但要守住沒有強大自然屏障的土地仍然困難。

馬斯克認為，俄羅斯不可能奪取整個烏克蘭，因為烏克蘭西部的抵抗會非常激烈，但俄方肯定會獲得比現在更多的土地，戰爭持續時間愈長，俄方獲得的烏克蘭領土愈多，直至他們襲擊難以攻下的第聶伯河。如果戰爭持續足夠長的時間，敖德薩也會淪陷，烏克蘭是否失去所有進入黑海的通道才是真正剩下的問題。