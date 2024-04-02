調查指俄軍官子 涉聲波攻美方人員

艾伯特

【本報綜合報道】美國多名駐外地國務院及中央情報局人員早年接連出現「哈瓦那綜合症」，俄羅斯、美國、德國傳媒周日發表聯合調查報道，把矛頭指向俄羅斯軍隊總參謀部情報總局的29155部隊，指控是該部隊特工利用聲波武器的無線電頻率瞄準攻擊對象的大腦，其中一名施襲者相信是29155部隊指揮官的兒子。

症狀包括疼痛耳鳴認知困難 「哈瓦那綜合症」2016年首次由美國及加拿大駐古巴哈瓦那的大使館人員報告，因而得名，症狀包括疼痛、耳鳴、認知困難等，成因至今未明。調查由俄羅斯獨立網媒The Insider、美國哥倫比亞廣播公司節目六十分鐘時事雜誌、德國《明鏡周刊》聯合進行，它們追查到首宗個案可以追溯2014年，當時4名派駐德國法蘭克福的美國官員通報出現上述徵狀，同年稍後派駐烏克蘭的中央情報局人員有類似報告。

其中一名受害者、美國前副總統彭斯的國土安全顧問特羅耶（Olivia Troye）表示，自己是在美國首都華盛頓遇襲，頭部右側出現刺痛感覺，感到暈眩。另一名曾經派駐格魯吉亞首都第比利斯的受害人指出，曾經聽到刺耳的聲音。

報道認為，其中一名施襲者是29155部隊指揮官阿韋利亞諾夫（Andrey Averyanov）的23歲兒子艾伯特（Albert Averyanov），前述的第比利斯受害人稱在寓所外見過艾伯特。根據俄羅斯情報部門文件、出行紀錄、目擊者證詞，報道認定幕後黑手是29155部隊，它原本是總參謀部情報總局的培訓機關，涉及多宗暗殺事件，包括策劃俄羅斯前雙面間諜斯克里帕爾2018年在英國身中神經毒劑重傷；阿韋利亞諾夫涉及叛變的俄羅斯瓦格納僱傭兵集團領袖普里高津墜機身亡一事。